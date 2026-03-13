Гостелевидение Ирана заявило о запуске ракет по Израилю

КАИР, 13 марта. /ТАСС/. Иран выпустил новую волну ракет в направлении Израиля, сообщило гостелевидение исламской республики.
Данных о числе запущенных снарядов нет.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше