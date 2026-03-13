Ричмонд
Минфин США вывел из-под санкций продажу нефти из России до 12 апреля

США разрешили продажу нефти из России, исключая транзакции с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

США вывели из-под своих санкций продажу нефти и нефтепродуктов из России, которые были загружены на суда до 12 марта. Об этом сообщила пресс-служба американского Министерства финансов.

В Минфине США уточнили, что была выдана новая лицензия, которая разрешает продажу российской нефти и нефтепродуктов до 12 апреля. Отмечается, что она не распространяется на связанные с Ираном транзакции.

Ранее KP.RU сообщал, что в настоящее время ведутся переговоры с США о возможном ослаблении санкций против России. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что западные санкции оказали негативное влияние на мировую экономику, что и стало причиной обсуждения этого вопроса.

