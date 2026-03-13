Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство России в Берне: россияне пожаловались на дискриминацию в Швейцарии

В посольство России в Берне от российских граждан поступают жалобы на откровенную дискриминацию со стороны швейцарских банков.

В посольство России в Берне от российских граждан поступают жалобы на откровенную дискриминацию со стороны швейцарских банков.

«Произвольно закрываются банковские счета, банки расторгают отношения с клиентами без объяснения причин», — заявили в дипмиссии.

При этом, по информации РИА Новости, сложности также касаются и самих сотрудников посольства.

«С 2022 года посольство России в Швейцарии как учреждение и сотрудники посольства периодически сталкиваются с трудностями при открытии счетов и проведении банковских операций», — передаёт агентство.

В конце февраля сообщалось, что Швейцария закрыла банк MBaer из-за его содействия клиентам в обходе санкций.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова между тем также предостерегла от визитов в ФРГ на фоне дискриминации россиян в стране.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше