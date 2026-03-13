Посольство России в Берне: россияне пожаловались на дискриминацию в Швейцарии

В посольство России в Берне от российских граждан поступают жалобы на откровенную дискриминацию со стороны швейцарских банков.
«Произвольно закрываются банковские счета, банки расторгают отношения с клиентами без объяснения причин», — заявили в дипмиссии.
При этом, по информации РИА Новости, сложности также касаются и самих сотрудников посольства.
«С 2022 года посольство России в Швейцарии как учреждение и сотрудники посольства периодически сталкиваются с трудностями при открытии счетов и проведении банковских операций», — передаёт агентство.
В конце февраля сообщалось, что Швейцария закрыла банк MBaer из-за его содействия клиентам в обходе санкций.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова между тем также предостерегла от визитов в ФРГ на фоне дискриминации россиян в стране.