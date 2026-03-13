Глава Минфина США проуомментировал разрешение на продажу российской нефти

«Чтобы увеличить глобальный охват существующих поставок, министерство финансов США предоставляет временное разрешение, позволяющее странам покупать российскую нефть, которая в настоящее время застряла в море. Эта узко нацеленная краткосрочная мера применяется только к нефти, уже находящейся в пути, и не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству», — написал Бессент в Х.