Бразилия запретила сотруднику Госдепа посетить Болсонару в тюрьме

Как отмечает портал, ди Морайс ранее направил официальный запрос в Министерство иностранных дел Бразилии, чтобы получить информацию о целесообразности допуска судом сотрудника Госдепа в пенитенциарное учреждение. В ответ глава дипведомства Мауро Виэйра отметил, что возможная встреча Битти с Болсонару может рассматриваться как «вмешательство во внутренние дела» страны, вследствие чего судья отклонил прошение американского представителя.