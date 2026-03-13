Ричмонд
Бразилия запретила сотруднику Госдепа посетить Болсонару в тюрьме

Возможная встреча Даррена Битти с бывшим бразильским лидером может рассматриваться как «вмешательство во внутренние дела» страны, вследствие чего судья отклонил прошение американского представителя, сообщил портал G1.

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 марта. /ТАСС/. Власти Бразилии отказали исполняющему обязанности помощника госсекретаря США по делам образования и культуры Даррену Битти в праве нанести визит бывшему бразильскому лидеру (2019−2022) Жаиру Болсонару, который находится в тюрьме в городе Бразилиа. Соответствующее решение принял судья Федерального верховного суда южноамериканской республики Алешандри ди Морайс, сообщил портал G1.

Как отмечает портал, ди Морайс ранее направил официальный запрос в Министерство иностранных дел Бразилии, чтобы получить информацию о целесообразности допуска судом сотрудника Госдепа в пенитенциарное учреждение. В ответ глава дипведомства Мауро Виэйра отметил, что возможная встреча Битти с Болсонару может рассматриваться как «вмешательство во внутренние дела» страны, вследствие чего судья отклонил прошение американского представителя.

Как пояснила газета O Globo, Битти недавно фактически стал куратором американо-бразильских отношений в Госдепартаменте. При этом, подчеркнуло издание, дипломат является «известным критиком действующего бразильского правительства» Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

