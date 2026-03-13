Мирошник: число раненных дронами ВСУ гражданских выросло до 70−90%

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал в интервью ТАСС, что сегодня число мирных жителей, пострадавших от атак украинских дронов, выросло до 70−90%.
«В начале в 2022 году основным средством убийства и травмирования населения была артиллерия, чуть позже стали РСЗО, зенитные удары. Сейчас там от 70 до 90% [пострадавшего] населения — это жертвы ударов беспилотников», — сказал дипломат.
Ранее Мирошник заявил, что дроны ВСУ ведут прицельную охоту на мирное население.
Одна из жительниц Белгородской области, получившая ранение, рассказала о случае, когда оператор дрона ВСУ дразнил бабушку с козой в деревне Алисовка.