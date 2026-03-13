Алаудинов: операция «Поток» перевернула ход освобождения Курской области

«В этом контексте, конечно, операция “Поток” была самой важной операцией из всего того, что было сделано на этом направлении. Потому что благодаря этой прорывной операции “Поток”, в которой принимали участие несколько подразделений, и первыми из-за этой трубы вышли, уничтожив противника, забрали опорники и населенный пункт Кубаткин подразделения спецназа “Ахмат” и роты 30-го полка. Другие же подразделения, которые шли за нашими ребятами, они ушли в направлении Суджи. Так были распределены роли, — сказал он. — Надо отметить, что совместными усилиями мы смогли перевернуть ход войны».