Алаудинов: операция «Поток» перевернула ход освобождения Курской области

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Проведенная при освобождении Суджи операция «Поток» перевернула ход изгнания ВСУ с территории Курской области и была важнейшим усилием на этом направлении. Об этом в беседе с ТАСС к годовщине освобождения города заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
«В этом контексте, конечно, операция “Поток” была самой важной операцией из всего того, что было сделано на этом направлении. Потому что благодаря этой прорывной операции “Поток”, в которой принимали участие несколько подразделений, и первыми из-за этой трубы вышли, уничтожив противника, забрали опорники и населенный пункт Кубаткин подразделения спецназа “Ахмат” и роты 30-го полка. Другие же подразделения, которые шли за нашими ребятами, они ушли в направлении Суджи. Так были распределены роли, — сказал он. — Надо отметить, что совместными усилиями мы смогли перевернуть ход войны».
По его словам, этот рывок очень сильно помог продвинуться вперед, «заставив противника ежедневно терять по одному, по два населенных пункта», а также в дальнейшем прогнать противника с российской территории. «Поэтому эту операцию мы должны помнить, мы должны помнить о том, что враг был на нашей территории, и делать все для того, чтобы это не повторилось», — добавил он.
Алаудинов выразил большую благодарность разведывательно-штурмовой бригады «Ветераны» и их командиру с позывным Морпех, которой готовил операцию, а также бойцам «Ахмата» и смежных подразделений.
«Наверное, надо отметить, что противник в 2024 году, который колоннами двигался в направлении Курска и Курчатова, был остановлен, упершись в подразделения спецназа “Ахмат”. И надо отметить, что именно на наших подразделениях выстраивалась линия обороны, которая удерживала почти восемь месяцев противника. И, конечно, хочется сказать слова огромной благодарности всем подразделениям, которые принимали участие в освобождении Курской земли», — заключил он.
Операция «Поток».
Проведенная в марте 2025 года ВС РФ операция «Поток» привела к началу освобождения Суджи и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. В ходе операции бойцы сводного штурмового отряда, сформированного из военнослужащих 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады, 30-го полка 72-й мотострелковой дивизии, отряда специального назначения «Ахмат», а также добровольцев штурмовых бригад «Ветераны» и «Восток-V», преодолев около 15 км внутри трубопровода, внезапно для противника вышли на поверхность непосредственно у Суджи в глубине обороны ВСУ. В операции по проходу по газовой трубе участвовали более 600 военнослужащих. Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов отметил «героические действия сводного штурмового подразделения», которые стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию наступления ВС РФ в Курской области.