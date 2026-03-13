Ричмонд
ЦАХАЛ нанес удары по командным пунктам «Хезболлах» в Бейруте и на юге Ливана

Перед атакой заблаговременно предупредили гражданское население, говорится в заявлении армии.

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 марта. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серию ударов по командным центрам шиитской организации «Хезболлах» по всей территории Ливана. Об этом говорится в заявлении армии.

«ЦАХАЛ недавно завершил серию дополнительных ударов по инфраструктурам террористической организации “Хезболлах” в Бейруте и на юге Ливана. Были атакованы командные центры “Хезболлах”, откуда боевики осуществляли террористические атаки против государства Израиль и его гражданского населения», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале.

Перед ударами приняли меры по снижению риска причинения вреда гражданскому населению, включая заблаговременное предупреждение, использование высокоточных боеприпасов и воздушное наблюдение, указали в израильской армии.

