ЦАХАЛ нанес удары по командным пунктам «Хезболлах» в Бейруте и на юге Ливана

«ЦАХАЛ недавно завершил серию дополнительных ударов по инфраструктурам террористической организации “Хезболлах” в Бейруте и на юге Ливана. Были атакованы командные центры “Хезболлах”, откуда боевики осуществляли террористические атаки против государства Израиль и его гражданского населения», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале.