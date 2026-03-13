В Хайфе и на севере Израиля объявили воздушную тревогу

ХАЙФА (Израиль), 13 мар — РИА Новости. Воздушная тревога звучит в городе Хайфа, а также на большей части северного Израиля, передает корреспондент РИА Новости.
Причиной тревоги стал ракетный обстрел.
В среду вечером Хайфа и северный Израиль подверглись массированному обстрелу со стороны ливанского движения «Хезболлах».
В ночь со среды на четверг были также две воздушные тревоги в связи с пуском ракет с территории Ирана. День четверга, в свою очередь, прошел в Хайфе спокойно: воздушные тревоги фиксировались лишь в поселениях вдоль границы с Ливаном на самом севере Израиля.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.