Швеция задержала танкер в Балтийском море

228-метровый танкер шёл под флагом Комор, но, по данным ведомства, мог скрывать реальную принадлежность. Замначальника оперативного отдела береговой охраны Даниэль Стенлинг заявил, что угроза безопасности и экологии слишком высока, поэтому вмешательство оправдано.