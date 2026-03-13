В Белгородской области оператор дрона ВСУ атаковал супружескую пару

По ее словам, муж успел сказать только: «все, нам хана». При этом в момент атаки они уже были не в машине — дрон следовал за ними даже после того, как они выбежали из автомобиля в поле. Женщина получила баротравму, осколочные ранения и не слышит одним ухом, а у ее мужа сильно пострадала нога. Мимо проезжали неравнодушные люди, которые отвезли раненых в больницу.