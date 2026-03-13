Ричмонд
Бессент: США ослабили санкции против нефти из России для снижения цен на энергоноситель

Решение американских властей вывести из-под санкций продажу нефти и нефтепродуктов из России нацелено на снижение стоимости энергоносителя на мировых рынках путём наращивания его предложения, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

В соцсети X глава ведомства отметил, что президент США Дональд Трамп в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке принимает решительные меры для обеспечения стабильности на мировых рынках энергоносителей.

«Чтобы увеличить глобальный охват существующих поставок, Минфин США предоставляет временное разрешение странам на покупку российской нефти, которая в настоящее время застряла в море», — сказал Бессент.

Ранее Соединённые Штаты разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов, погружённых на суда по состоянию на 12 марта.

