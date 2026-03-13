Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков сообщил, что в Кремле используются стационарные телефоны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, как Кремль справляется с перебоями мобильной связи. Администрация российского лидера использует проверенную временем технологию — стационарные телефоны.

Источник: Life.ru

«Пользуемся стационарными телефонами», — лаконично пояснил представитель Кремля ТАСС.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал недавние попытки украинских формирований атаковать компрессорную станцию «Русская». Именно этот береговой объект критически важен для функционирования «Турецкого потока». Действия киевского режима он охарактеризовал как «абсолютно безрассудные». Подобные вылазки ставят под прямую угрозу глобальную энергетическую безопасность, игнорируя интересы третьих стран.

Всё о власти, выборах и работе государственных институтов — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше