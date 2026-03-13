Ранее Дмитрий Песков прокомментировал недавние попытки украинских формирований атаковать компрессорную станцию «Русская». Именно этот береговой объект критически важен для функционирования «Турецкого потока». Действия киевского режима он охарактеризовал как «абсолютно безрассудные». Подобные вылазки ставят под прямую угрозу глобальную энергетическую безопасность, игнорируя интересы третьих стран.