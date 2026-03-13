Ричмонд
МИД: ЕС ставит на украинский конфликт в отсутствие успехов по другим направлениям

С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметив, что на первый взгляд иррациональному поведению Евросоюза есть объяснение.

«Брюссель делает ставку на эскалацию украинского конфликта в отсутствие успехов по другим направлениям», — цитирует дипломата РИА Новости.

Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дмитрий Полянский между тем ранее заявил, что Европейский союз готовится к войне с Россией.

