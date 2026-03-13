Степашин назвал очень опасным рост правых сил в Европе

«Это очень опасно. Никогда не надо забывать Испанию Франко и Германию Гитлера. Кто мог подумать во время Веймарской республики о том, что в Германии уже в 1923 году голову поднимет нацизм, а в 1933 году Гитлер придет к власти. Причем к власти-то он пришел практически легально — он выиграл выборы, вот в чем дело», — заключил Степашин.