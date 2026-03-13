Степашин назвал очень опасным рост правых сил в Европе

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Рост правых сил в таких крупных европейских странах, как Германия, Франция, Италия, очень опасен — нужно внимательно следить за развитием ситуации. Об этом заявил экс-премьер РФ Сергей Степашин в интервью ТАСС.
«Что касается национального самосознания, можно даже сказать национализма, — это есть сегодня, — указал Степашин, говоря о ситуации в Европе. — По сути дела, во всех крупных странах, это в первую очередь Германия, Франция, это в определенной степени Италия, Португалия, — там действительно правые силы приходят на политическую арену». По его мнению, эта ситуация напоминает происходившее «с Германией после поражения в Первой мировой войне».
«Это очень опасно. Никогда не надо забывать Испанию Франко и Германию Гитлера. Кто мог подумать во время Веймарской республики о том, что в Германии уже в 1923 году голову поднимет нацизм, а в 1933 году Гитлер придет к власти. Причем к власти-то он пришел практически легально — он выиграл выборы, вот в чем дело», — заключил Степашин.