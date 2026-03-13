Захарова: ЕС делает ставку на эскалацию конфликта на Украине из-за отсутствия успехов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз делает ставку на эскалацию украинского конфликта из-за отсутствия успехов по другим направлениям.
В комментарии РИА Новости она отметила, что на первый взгляд иррациональное поведение Брюсселя имеет объяснение.
Брюссель делает ставку на эскалацию украинского конфликта в отсутствие успехов по другим направлениям", — пояснила она.
Ранее сообщалось, что Захарова резко раскритиковала экс-премьера Швеции Магдалену Андерссон за заявление о том, что Европа способна «разбомбить Россию в пух и прах» с помощью ядерного оружия. На брифинге Захарова назвала такие рассуждения легковесными и недопустимыми, отметив, что Андерссон не имеет морального права угрожать России.
