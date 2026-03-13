МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Поиски пропавших в Звенигороде подростков ведутся круглые сутки, ночью проводится осмотр акватории лодками с применением прожекторов, рассказали РИА Новости в отделении национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Москве и Московской области «Спас Град».
«Поисковые работы ведутся круглые сутки. В ночное время производится осмотр акватории моторными и аэролодками с применением прожекторов», — сказал собеседник агентства.
В национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям отметили, что поиск осложнен быстрым течением и активным ледоходом, также сказывается потепление.
По данным регионального главка МЧС, 7 марта 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и не вернулись. Были организованы поисково-спасательные работы. В среду в экстренных службах сообщили, что спасатели обнаружили в акватории Москвы-реки тело одного из троих подростков.