США разрешили продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта

Соединенные Штаты Америки разрешили покупку нефти и производных продуктов из РФ, которые были погружены на суда до 12 марта. Об этом сказано в генеральной лицензии Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.
— Все операции, запрещенные вышеуказанными нормативными актами, которые сопутствуют и необходимы для продажи, поставки или выгрузки сырой нефти или нефтепродуктов российского происхождения, погруженных на любое судно, включая суда, заблокированные в соответствии с вышеуказанными нормативными актами, не позднее 00:01 по восточному летнему времени 12 марта 2026 года, разрешаются до 00:01 по восточному летнему времени 11 апреля текущего года, — говорится в документе.
Штаты не снимут санкции, введенные против нефти из России. Об этом 12 марта сообщил министр энергетики страны Крис Райт.
12 марта цены на нефть достигли 100 долларов за баррель после того как новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сообщил, что Ормузский пролив должен оставаться закрытым для оказания давления на США.