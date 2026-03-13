Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США разрешили продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта

Соединенные Штаты Америки разрешили покупку нефти и производных продуктов из РФ, которые были погружены на суда до 12 марта. Об этом сказано в генеральной лицензии Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

Соединенные Штаты Америки разрешили покупку нефти и производных продуктов из РФ, которые были погружены на суда до 12 марта. Об этом сказано в генеральной лицензии Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

— Все операции, запрещенные вышеуказанными нормативными актами, которые сопутствуют и необходимы для продажи, поставки или выгрузки сырой нефти или нефтепродуктов российского происхождения, погруженных на любое судно, включая суда, заблокированные в соответствии с вышеуказанными нормативными актами, не позднее 00:01 по восточному летнему времени 12 марта 2026 года, разрешаются до 00:01 по восточному летнему времени 11 апреля текущего года, — говорится в документе.

Штаты не снимут санкции, введенные против нефти из России. Об этом 12 марта сообщил министр энергетики страны Крис Райт.

Также он усомнился в утверждении чиновника из Ирана, который сказал, что в ближайшее время мировые цены на нефть могут вырасти до 200 долларов за баррель на фоне военной операции США и Израиля.

12 марта цены на нефть достигли 100 долларов за баррель после того как новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сообщил, что Ормузский пролив должен оставаться закрытым для оказания давления на США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше