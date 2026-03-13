Продюсер Разин требовал с блогера Михеева пять миллионов рублей

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Блогер Евгений Михеев рассказал РИА Новости, что музыкальный продюсер Андрей Разин хотел взыскать с него 5 миллионов рублей по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Иск рассматривался Люблинским судом Москвы в июне 2025 года и был удовлетворен частично. По словам блогера, Разин подал иск к нему и еще одной девушке из-за поданного в СК заявления на продюсера.
«Суд взыскал в пользу Разина 100 тысяч рублей. Изначально он просил 7 миллионов: 5 миллионов с меня и 2 миллиона с еще одного ответчика», — сказал собеседник агентства.
Как уточнил Михеев, на решение Люблинского суда поданы апелляционные жалобы как с его стороны, так и со стороны Разина. Блогер также добавил, что изначально даже не знал о разбирательстве, так как сторона продюсера направила документы на неверный адрес.
В настоящее время Разин заочно арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере и объявлен в международный розыск.