Жительница Суджи: ВСУ прикрывались курянами, которых вывозили в Сумы

КУРСК, 13 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в период оккупации вывезли на территорию Сумской области более 100 человек из Суджанской школы-интерната Курской области, чтобы спасти собственные жизни. Об этом ТАСС рассказала местная жительница Валентина, возвращенная из украинского плена.
«Из интерната нас вывели в церковь неподалеку, потом они нас погрузили, [чтобы вывозить в Сумскую область]. Но с нами ехали и их солдаты. Они нами прикрывались: пригнали технику, вывезли людей, а главное — себя», — сказала собеседница агентства.
Как добавляют местные жители, всего в оккупации в интернате проживали около 100−120 человек.
Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. 13 марта 2025 года Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи силами группировки «Север». ВСУ после освобождения ВС РФ Суджи лишились главного хаба и укрепрайона в Курской области.