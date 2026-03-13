В Хайфе вновь объявили воздушную тревогу

ХАЙФА (Израиль), 13 мар — РИА Новости. Вторая за полчаса воздушная тревога звучит в городе Хайфа, а также на большей части северного Израиля, передает корреспондент РИА Новости.
Причиной тревоги, как и предыдущей, стал ракетный обстрел.
В среду вечером Хайфа и северный Израиль подверглись массированному обстрелу со стороны ливанского движения «Хезболлах».
В ночь на четверг были также две воздушные тревоги в связи с пуском ракет. День четверга, в свою очередь, прошел в Хайфе спокойно: воздушные тревоги фиксировались лишь в поселениях вдоль границы с Ливаном на самом севере Израиля.