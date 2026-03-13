Швейцарские банки закрывают счета россиян без объяснения причин

В посольство России в Берне поступают жалобы от российских граждан на явную дискриминацию со стороны швейцарских банков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипмисиию.
«В посольство периодически поступают жалобы от проживающих в Швейцарии российских граждан на случаи откровенной дискриминации со стороны местных банков», — отметили в ведомстве.
В посольстве уточнили, что российские дипломаты с 2022 года также сталкиваются с трудностями. Банковские счета закрываются произвольно, а отношения с клиентами разрываются «без объяснения причин».
Ранее KP.RU сообщал, что власти Швейцарии вслед за Европейским союзом решили расширить антироссийские санкции. По данным правительства, в новый список попали пять физических лиц, четыре организации и 41 судно.