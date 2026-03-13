Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Швейцарские банки закрывают счета россиян без объяснения причин

Посольство РФ: россияне жалуются на дискриминацию в банках Швейцарии.

Источник: Комсомольская правда

В посольство России в Берне поступают жалобы от российских граждан на явную дискриминацию со стороны швейцарских банков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипмисиию.

«В посольство периодически поступают жалобы от проживающих в Швейцарии российских граждан на случаи откровенной дискриминации со стороны местных банков», — отметили в ведомстве.

В посольстве уточнили, что российские дипломаты с 2022 года также сталкиваются с трудностями. Банковские счета закрываются произвольно, а отношения с клиентами разрываются «без объяснения причин».

Ранее KP.RU сообщал, что власти Швейцарии вслед за Европейским союзом решили расширить антироссийские санкции. По данным правительства, в новый список попали пять физических лиц, четыре организации и 41 судно.