Бессент утверждает, что РФ не получит большой выгоды от ослабления санкций США

«Эта точечная, краткосрочная мера относится только к нефти, которая уже находится в пути, и не обеспечит значительной финансовой выгоды правительству России», — утверждал министр в X. По его версии, повышение цен на нефть, вызванное проведением военной операции США и Израиля против Ирана, будет краткосрочным.