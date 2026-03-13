Ричмонд
Бессент утверждает, что РФ не получит большой выгоды от ослабления санкций США

Глава американского Минфина считает, что повышение цен на нефть, вызванное проведением военной операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана, будет краткосрочным.

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Министр финансов США Скотт Бессент выступил с утверждением, что РФ не получит значительной прибыли от временного ослабления американских санкций на продажу российской нефти, загруженной на суда до 12 марта.

«Эта точечная, краткосрочная мера относится только к нефти, которая уже находится в пути, и не обеспечит значительной финансовой выгоды правительству России», — утверждал министр в X. По его версии, повышение цен на нефть, вызванное проведением военной операции США и Израиля против Ирана, будет краткосрочным.

