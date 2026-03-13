Ричмонд
РИА Новости: последствия пожаров на хранилищах нефти в Иране угрожают Арктике

Координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), доцент Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников рассказал в разговоре с РИА Новости, что последствия пожаров от бомбардировок хранилищ нефти в Иране серьёзно угрожает экологии Арктики и всей планеты в целом.

«Атмосферные потоки в разных местах, в разное время движутся по-разному. И в результате совершенно очевидно, что рано или поздно продукты сгорания окажутся в арктической зоне», — уточнил эксперт.

По словам Воротникова, это может ускорить таяние льдов, привести к загрязнению воздуха, снижению биоразнообразия и другим проблемам.

«Климатические условия в Арктике будут нарушены, это одно из важнейших последствий — экологическая катастрофа, которая происходит в результате горения нефтепродуктов из-за иранской эпопеи», — сказал он.

Опрошенные RT политологи между тем ранее рассказали, что в ближайшие десятилетия Арктика станет «кладовой» Земли.

Глава бюро RT в Иране Хами Хамеди отмечал, что жителям Тегерана из-за кислотного дождя рекомендовали надевать маски и перчатки.

