РИА Новости: последствия пожаров на хранилищах нефти в Иране угрожают Арктике

«Атмосферные потоки в разных местах, в разное время движутся по-разному. И в результате совершенно очевидно, что рано или поздно продукты сгорания окажутся в арктической зоне», — уточнил эксперт.
По словам Воротникова, это может ускорить таяние льдов, привести к загрязнению воздуха, снижению биоразнообразия и другим проблемам.
«Климатические условия в Арктике будут нарушены, это одно из важнейших последствий — экологическая катастрофа, которая происходит в результате горения нефтепродуктов из-за иранской эпопеи», — сказал он.
Опрошенные RT политологи между тем ранее рассказали, что в ближайшие десятилетия Арктика станет «кладовой» Земли.
Глава бюро RT в Иране Хами Хамеди отмечал, что жителям Тегерана из-за кислотного дождя рекомендовали надевать маски и перчатки.