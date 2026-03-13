Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья выразил благодарность министру иностранных дел России Сергею Лаврову за поддержку суверенитета страны. Об этом он сообщил в социальной сети X.
«Я поблагодарил министра Лаврова за решительную поддержку в защите нашего национального суверенитета и права Кубы выбирать свою собственную судьбу», — написал он после разговора с российским министром.
Паррилья отметил, что главы внешнеэкономических ведомств обсудили перспективы развития двусторонних связей в различных сферах. Он добавил, что Куба и Россия отметили отличное состояние отношений между странами.
Ранее KP.RU сообщал, что МИД России выступает против насильственного вмешательства США на Кубу. Распоряжения Вашингтона создают угрозу энергетической безопасности Гаваны и ограничивают ее возможности для развития. Россия призывает США немедленно снять действующие санкции против Кубы.