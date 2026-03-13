Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Кубы Паррилья поблагодарил Лаврова за поддержку

Куба и Россия подтвердили отличное состояние двусторонних отношений.

Источник: Комсомольская правда

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья выразил благодарность министру иностранных дел России Сергею Лаврову за поддержку суверенитета страны. Об этом он сообщил в социальной сети X.

«Я поблагодарил министра Лаврова за решительную поддержку в защите нашего национального суверенитета и права Кубы выбирать свою собственную судьбу», — написал он после разговора с российским министром.

Паррилья отметил, что главы внешнеэкономических ведомств обсудили перспективы развития двусторонних связей в различных сферах. Он добавил, что Куба и Россия отметили отличное состояние отношений между странами.

Ранее KP.RU сообщал, что МИД России выступает против насильственного вмешательства США на Кубу. Распоряжения Вашингтона создают угрозу энергетической безопасности Гаваны и ограничивают ее возможности для развития. Россия призывает США немедленно снять действующие санкции против Кубы.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше