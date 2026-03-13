Хабаровск и Фуюань подписали протокол о развитии туризма

В ходе встречи особое внимание уделили планированию совместных мероприятий на 2026 год. Культурная программа обещает быть насыщенной. В Хабаровске пройдет Международная выставка детских рисунков «Таланты юных — любимому городу». В Фуюане состоится «III Российско-Китайская выставка произведений масляной живописи», а в Хабаровске — Международный арт-фестиваль «Муралы-на-Амуре». В августе Фуюане запланирована «III Российско-Китайская программа дружественного обмена между семьями городов “Объединенные водами одной реки — связанные добрососедством”». В сентябре Хабаровск примет «V Гуманитарный фестиваль образования, культуры и спорта».А в октябре в краевой столице вновь пройдет Международный конкурс поваров «Кухня-на-Амуре». В это же время в Фуюане состоится «Российско-Китайский фестиваль культуры и искусства» с участием творческих коллективов из обеих стран.