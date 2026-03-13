ВСУ напали на Адыгею

По информации, предоставленной SHOT, жители города услышали уже около двух десятков взрывов в различных районах Майкопа. Также поступают сообщения о срабатывании сирен тревоги. Очевидцы отмечают, что в квартирах «трясутся окна», а у автомобилей включаются сигнализации.