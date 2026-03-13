«Рушится на глазах». В США заявили о катастрофе после ответа Ирана

«Процент перехватов у системы Patriot очень низкий — возможно, несколько процентов. Система THAAD также фактически не обладает способностью к перехвату. Есть проблема ущерба, который иранцы нанесли военным базам США в Персидском заливе, из-за чего страны Залива начали задумываться: “А действительно ли мы хотим, чтобы эти базы находились на нашей территории?” Я бы не удивился, если через пять лет этих баз уже не будет», — добавил профессор.