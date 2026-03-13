«Рушится на глазах». В США заявили о катастрофе после ответа Ирана

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. США обманули как свое население, так и другие страны в отношении эффективности американских систем ПВО, заявил профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол в эфире YouTube-канала.
«Система противоракетной и противовоздушной обороны, стоившая сотни миллиардов долларов, рушится у нас на глазах. Она просто катастрофически рушится. ПВО Израиля больше не существует. И она никогда не была эффективной. Я считаю, что со стороны специалистов по противоракетной обороне в США был совершен грандиозный обман в отношении американской общественности, Японии, Южной Кореи, Западной Европы — всех, кто неразумно вложился в эти системы», — отметил он.
По словам эксперта, ни одна из американских систем ПВО не соответствует тому имиджу, какой им создали производители, политики и СМИ.
«Процент перехватов у системы Patriot очень низкий — возможно, несколько процентов. Система THAAD также фактически не обладает способностью к перехвату. Есть проблема ущерба, который иранцы нанесли военным базам США в Персидском заливе, из-за чего страны Залива начали задумываться: “А действительно ли мы хотим, чтобы эти базы находились на нашей территории?” Я бы не удивился, если через пять лет этих баз уже не будет», — добавил профессор.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.