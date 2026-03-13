Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер один из французских солдат, пострадавших на базе в Ираке

Макрон: один из французских солдат, пострадавших на базе в Ираке, умер.

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Один из французских солдат, пострадавших при налете беспилотников на базу в Ираке, скончался, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

В инциденте на военной базе в иракской провинции Эрбиль были ранены шестеро французских военных.

«Старший сержант Арно Фрион из альпийского батальона егерей погиб за Францию во время атаки в районе Эрбиля в Ираке», — написал президент в социальной сети Х.

Макрон добавил, что присутствие французских военных в Ираке строго соответствует соглашениям о борьбе с терроризмом, и ситуация в Иране не может оправдывать подобные нападения.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше