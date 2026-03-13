Умер один из французских солдат, пострадавших на базе в Ираке

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Один из французских солдат, пострадавших при налете беспилотников на базу в Ираке, скончался, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
В инциденте на военной базе в иракской провинции Эрбиль были ранены шестеро французских военных.
«Старший сержант Арно Фрион из альпийского батальона егерей погиб за Францию во время атаки в районе Эрбиля в Ираке», — написал президент в социальной сети Х.
Макрон добавил, что присутствие французских военных в Ираке строго соответствует соглашениям о борьбе с терроризмом, и ситуация в Иране не может оправдывать подобные нападения.