Куба освободит 51 заключенного по договоренности с Ватиканом

«В духе доброй воли, а также тесных и продолжающихся отношений между кубинским государством и Ватиканом, с которым исторически поддерживается коммуникация по процессам пересмотра дел и освобождения лиц, лишённых свободы, правительство Кубы приняло решение в ближайшие дни освободить 51 человека, приговорённого к лишению свободы», — говорится в заявлении на сайте МИД Кубы.