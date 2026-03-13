Куба освободит 51 заключенного по договоренности с Ватиканом

МЕХИКО, 13 мар — РИА Новости. Правительство Кубы по договоренности с Ватиканом освободит в ближайшие дни 51 заключенного, говорится в коммюнике министерства иностранных дел страны.
«В духе доброй воли, а также тесных и продолжающихся отношений между кубинским государством и Ватиканом, с которым исторически поддерживается коммуникация по процессам пересмотра дел и освобождения лиц, лишённых свободы, правительство Кубы приняло решение в ближайшие дни освободить 51 человека, приговорённого к лишению свободы», — говорится в заявлении на сайте МИД Кубы.
В документе отмечается, что все эти заключенные отбыли значительную часть наказания и демонстрировали хорошее поведение в тюрьме.
«Это суверенное решение представляет собой обычную практику в нашей системе уголовного правосудия и отражает гуманитарную традицию Революции, которая на этот раз совпадает с приближением религиозных празднований Страстной недели», — сказано в тексте.
По данным ведомства, с 2010 года на Кубе были помилованы 9905 заключенных, а за последние три года еще около 10 тысяч осужденных были освобождены благодаря различным предусмотренным законом льготам.