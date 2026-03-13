Рост цен на топливо в Австрии грозит протестами, заявил эксперт

В Австрии с начала марта заметно выросли цены на топливо. Средняя стоимость дизеля увеличилась примерно на 30 центов за литр, а бензина — примерно на 15−17 центов. На фоне резкого роста цен власти Австрии объявили, что с 16 марта автозаправочным станциям будет разрешено повышать цены на топливо не более трех раз в неделю. Сейчас разрешено повышать цены раз в день.