Рост цен на топливо в Австрии грозит протестами, заявил эксперт

ВЕНА, 13 мар — РИА Новости. Рост цен на топливо и энергию может усилить общественное недовольство в Австрии и привести к политическому давлению на власти, такое мнение в своем комментарии для РИА Новости выразил геополитический аналитик из Австрии Патрик Поппель.
В Австрии с начала марта заметно выросли цены на топливо. Средняя стоимость дизеля увеличилась примерно на 30 центов за литр, а бензина — примерно на 15−17 центов. На фоне резкого роста цен власти Австрии объявили, что с 16 марта автозаправочным станциям будет разрешено повышать цены на топливо не более трех раз в неделю. Сейчас разрешено повышать цены раз в день.
«Это фактор, который будет вызывать значительное недовольство», — отметил Поппель, говоря о росте цен на топливо и энергию в Австрии.
По его словам, энергетическая тематика уже становится чувствительной для австрийской политики.
Он обратил внимание на действующие правила регулирования цен на топливо.
«Власти в Австрии обсудили, что повышать цену на топливо можно только три раза в неделю. Только три раза в неделю», — с удивлением подчеркнул эксперт.
Он пояснил, что речь идет даже не о трех или двух повышениях в месяц. По его мнению, происходящее выглядит абсурдно.
Поппель считает, что рост цен может привести к росту протестных настроений.
«Это фактор, который будет вызывать значительное недовольство. И можно исходить из того, что это приведет к соответствующим протестам. И если эти протесты не будут происходить на улице, то, по крайней мере, они проявятся в день выборов», — отметил эксперт.
Он добавил, что в таком случае избиратели могут обратиться к оппозиционным силам.