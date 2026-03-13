Заявление Владимира Зеленского о крымчанах свидетельствует о существовании неонацизма в Киеве.
Такое мнение опубликовало итальянское издание AntiDiplomatico, отметив, что Зеленский оказался в центре медийного скандала за «отрицание человеческой природы тех, кто поддерживал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году».
«Эти заявления имеют серьёзный вес и подтверждают неонацистский расизм фактического лидера киевского режима», — говорится в материале.
Ранее Зеленский в интервью изданию Politico заявил, что не считает людьми тех, кто выступил в поддержку воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.
