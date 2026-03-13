«Никогда не оправится»: в Иране сделали заявление об ударе ядерным оружием

«Если против Ирана применят ядерное оружие, это будет фактически призывом ко всем создавать собственное ядерное оружие. В конечном счете, эта война — оборонительная война и борьба Ирана за выживание. Мы не собираемся мириться ни с какими угрозами. Мы не собираемся мириться с разрушением нашей страны только потому, что кто-то нам угрожает. Вот почему мы сегодня воюем. Трамп уже заявил, что ударит Иран так, что тот никогда не оправится. Он может это сделать. Но что? Мы капитулируем? Нет, потому что мы — независимое государство. У нас есть достоинство и честь», — сообщил он.