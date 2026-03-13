«Никогда не оправится»: в Иране сделали заявление об ударе ядерным оружием

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Даже если против Ирана применят сокрушительный удар ядерным оружием, это не заставит страну капитулировать, заявил профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди в интервью профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Глену Диесену на YouTube-канале.
«Если против Ирана применят ядерное оружие, это будет фактически призывом ко всем создавать собственное ядерное оружие. В конечном счете, эта война — оборонительная война и борьба Ирана за выживание. Мы не собираемся мириться ни с какими угрозами. Мы не собираемся мириться с разрушением нашей страны только потому, что кто-то нам угрожает. Вот почему мы сегодня воюем. Трамп уже заявил, что ударит Иран так, что тот никогда не оправится. Он может это сделать. Но что? Мы капитулируем? Нет, потому что мы — независимое государство. У нас есть достоинство и честь», — сообщил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Исламской Республике.
На прошлой неделе в МИД Ирана подтвердили, что утверждения о попытках Тегерана заполучить ядерное оружие представляют собой большую ложь.