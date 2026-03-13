Один из французских солдат в Ираке, скончался после иранского налета

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил информацию о том, что один из французских солдат, пострадавших в результате атаки беспилотников на военную базу в Ираке, скончался. Этот инцидент стал серьезным ударом для французских вооруженных сил и вызвал широкий резонанс в стране.