Один из французских солдат в Ираке, скончался после иранского налета

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил информацию о том, что один из французских солдат, пострадавших в результате атаки беспилотников на военную базу в Ираке, скончался. Этот инцидент стал серьезным ударом для французских вооруженных сил и вызвал широкий резонанс в стране.

База, где дислоцированы французские войска, подверглась атаке со стороны беспилотных летательных аппаратов. В результате удара несколько военнослужащих получили ранения, однако один из них, не смог выжить.

Президент Макрон выразил соболезнования семье погибшего и подчеркнул важность продолжения миссии Франции в регионе.

Новость дополняется.