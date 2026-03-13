Эксперт клуба «Валдай» дал международно-правовую оценку ударам США по Ирану

По его словам, концепция превентивной самообороны, на которую ссылаются США, с юридической точки зрения не имеет установленного правового статуса в международном праве, особенно когда со стороны другого государства не было вооруженного нападения. Кроме того, нападение американцев и их союзников на ядерные объекты «Натанз» и «Фордо» нарушает дополнительный протокол № 1 к Женевским конвенциям из-за вероятности широкого распространения экологических рисков.