Эксперт клуба «Валдай» дал международно-правовую оценку ударам США по Ирану

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Удар США по Ирану является нарушением устава ООН, который запрещает государствам применять силу против территориальной целостности или политической независимости других стран, заявил РИА Новости эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай», представитель АНО «Русско-иранский центр экономического и правового сотрудничества» Аббас Мирзаи Гази.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
«С точки зрения международного права любое военное нападение на территорию суверенного государства считается явным нарушением пункта 4 статьи 2 устава Организации Объединенных Наций, которая запрещает государствам угрожать или применять силу против территориальной целостности или политической независимости других государств», — сказал Мирзаи.
По его словам, концепция превентивной самообороны, на которую ссылаются США, с юридической точки зрения не имеет установленного правового статуса в международном праве, особенно когда со стороны другого государства не было вооруженного нападения. Кроме того, нападение американцев и их союзников на ядерные объекты «Натанз» и «Фордо» нарушает дополнительный протокол № 1 к Женевским конвенциям из-за вероятности широкого распространения экологических рисков.
«Более того, осуществление нападения одновременно с активными дипломатическими переговорами, такими как женевские переговоры в начале 2026 года, нарушает принцип добросовестности, закрепленный в пункте 2 статьи 2 устава Организации Объединенных Наций», — заключил эксперт.