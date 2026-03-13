Один из пострадавших при налёте БПЛА на базу в Ираке французских солдат скончался

Один из французских солдат, пострадавших при налёте БПЛА на базу в Ираке, скончался, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Старший прапорщик Арно Фрион из 7-го батальона альпийских стрелков (г. Варс) пал за Францию в результате атаки в районе Эрбиля в Ираке», — написал политик в соцсети Х.
Также, по его словам, несколько французских военнослужащих получили ранения.
«Франция стоит плечом к плечу с ними и их близкими», — добавил Макрон.
В Sabereen News несколькими часами ранее писали, что французские военные пострадали в результате атаки на базу в Ираке.
