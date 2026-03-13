Ричмонд
Венесуэла заключила стратегические соглашения с испанской компанией Repsol

Сотрудничество направлено не только на увеличение добычи нефти, но и распространяется на нефтехимический и газовый секторы.

КАРАКАС, 13 марта. /ТАСС/. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес приняла участие в заключении новых стратегических соглашений между министерством углеводородов страны и испанской энергетической и нефтехимической компанией Repsol. Репортаж вел телеканал Venezolana de Televisi? n.

На встрече с делегацией Repsol Родригес подчеркнула, что Венесуэла укрепляет свои позиции в качестве ключевого партнера для расширения сотрудничества в энергетической отрасли и предоставляет «международному капиталу надежную правовую среду». Она отметила, что частичная реформа Органического закона об углеводородах отвечает требованиям «нового глобального энергетического контекста, уделяя приоритетное внимание национальному производству и предоставляя возможности для выгодного для всех сторон сотрудничества».

В ходе встречи было отмечено, что сотрудничество с Repsol направлено не только на увеличение добычи нефти, но и распространяется на нефтехимический и газовый секторы, которые являются ключевыми областями в современной мировой геополитике. При этом Венесуэла подтвердила готовность устанавливать альянсы с глобальными инвесторами для освоения крупнейших месторождений углеводородов республики.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
