Венесуэла заключила стратегические соглашения с испанской компанией Repsol

КАРАКАС, 13 марта. /ТАСС/. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес приняла участие в заключении новых стратегических соглашений между министерством углеводородов страны и испанской энергетической и нефтехимической компанией Repsol. Репортаж вел телеканал Venezolana de Televisi? n.
На встрече с делегацией Repsol Родригес подчеркнула, что Венесуэла укрепляет свои позиции в качестве ключевого партнера для расширения сотрудничества в энергетической отрасли и предоставляет «международному капиталу надежную правовую среду». Она отметила, что частичная реформа Органического закона об углеводородах отвечает требованиям «нового глобального энергетического контекста, уделяя приоритетное внимание национальному производству и предоставляя возможности для выгодного для всех сторон сотрудничества».
В ходе встречи было отмечено, что сотрудничество с Repsol направлено не только на увеличение добычи нефти, но и распространяется на нефтехимический и газовый секторы, которые являются ключевыми областями в современной мировой геополитике. При этом Венесуэла подтвердила готовность устанавливать альянсы с глобальными инвесторами для освоения крупнейших месторождений углеводородов республики.