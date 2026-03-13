Япония может присоединиться к американской системе ПРО «Золотой купол»

На встрече стороны обсудят эту систему ПРО и премьер Японии Санаэ Такаити заявит о намерении к ней присоединиться. Продвигаемая президентом США система ПРО «Золотой купол» должна быть запущена к январю 2029 года. Для защиты территории США она подразумевает размещение средств перехвата развивающих скорость более 5 Махов сверхзвуковых управляемых планирующих боевых блоков HGV (Hypersonic Glide Vehicle) и беспилотников. Япония рассчитывает, что ее участие в проекте позволит его использовать и для своей обороны.
Япония и США также ведут совместную разработку новой ракеты-перехватчика сверхзвуковых управляемых планирующих боевых блоков HGV (Hypersonic Glide Vehicle). Новая ракета, как рассчитывают разработчики, должна перехватывать сверхзвуковые планирующие блоки на этапе планирования. Проект планируется завершить в 2030-х годах. На саммите будет обсуждаться его развитие и продвижение.
Япония готовит создание сети малых спутников для сбора информации к концу марта 2028 года. Запуск первого спутника для этой системы должен состояться в апреле этого года.
Саммит Японии и США намечен на 19 марта, он станет первым визитом в США премьер-министра Санаэ Такаити в этом качестве.