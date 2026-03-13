Япония может присоединиться к американской системе ПРО «Золотой купол»

На встрече стороны обсудят эту систему ПРО и премьер Японии Санаэ Такаити заявит о намерении к ней присоединиться. Продвигаемая президентом США система ПРО «Золотой купол» должна быть запущена к январю 2029 года. Для защиты территории США она подразумевает размещение средств перехвата развивающих скорость более 5 Махов сверхзвуковых управляемых планирующих боевых блоков HGV (Hypersonic Glide Vehicle) и беспилотников. Япония рассчитывает, что ее участие в проекте позволит его использовать и для своей обороны.