Япония может присоединиться к американской системе ПРО «Золотой купол»

ТОКИО, 13 мар — РИА Новости. Правительство Японии согласовывает вопрос присоединения к американской системе ПРО нового поколения «Золотой купол», об этом может быть заявлено в ходе двустороннего саммита в Вашингтоне, сообщила газета «Иомиури» со ссылкой на источники в японском правительстве.

Источник: AP 2024

На встрече стороны обсудят эту систему ПРО и премьер Японии Санаэ Такаити заявит о намерении к ней присоединиться. Продвигаемая президентом США система ПРО «Золотой купол» должна быть запущена к январю 2029 года. Для защиты территории США она подразумевает размещение средств перехвата развивающих скорость более 5 Махов сверхзвуковых управляемых планирующих боевых блоков HGV (Hypersonic Glide Vehicle) и беспилотников. Япония рассчитывает, что ее участие в проекте позволит его использовать и для своей обороны.

Япония и США также ведут совместную разработку новой ракеты-перехватчика сверхзвуковых управляемых планирующих боевых блоков HGV (Hypersonic Glide Vehicle). Новая ракета, как рассчитывают разработчики, должна перехватывать сверхзвуковые планирующие блоки на этапе планирования. Проект планируется завершить в 2030-х годах. На саммите будет обсуждаться его развитие и продвижение.

Япония готовит создание сети малых спутников для сбора информации к концу марта 2028 года. Запуск первого спутника для этой системы должен состояться в апреле этого года.

Саммит Японии и США намечен на 19 марта, он станет первым визитом в США премьер-министра Санаэ Такаити в этом качестве.

Узнать больше по теме
«Железная леди» на байке: чем известна Санаэ Такаити, первая женщина-премьер Японии
21 октября 2025 года пост премьер-министра Японии впервые в истории заняла женщина — Санаэ Такаити, политик с консервативными взглядами, известная приверженностью к курсу Синдзо Абэ. Рассказываем о ее пути к власти, политической карьере, личной жизни и отношении к России.
Читать дальше