Вучич: Сербия не будет вступать в НАТО

Президент Сербия Александар Вучич заявил, что Белград поддерживает рабочие и корректные отношения с НАТО, однако не рассматривает возможность присоединения к альянсу. Об этом он рассказал в эфире Радио и телевидения Сербии.
По словам сербского лидера, страна намерена и дальше придерживаться политики военного нейтралитета. Вучич подчеркнул, что этот курс остаётся ключевым элементом внешней и оборонной стратегии государства.
Он также отметил, что сотрудничество с НАТО может продолжаться в различных форматах, однако это не означает изменения принципиальной позиции Белграда относительно членства в Североатлантическом альянсе.
Ранее Вучич анонсировал проведение в мае совместных учений с силами Североатлантического альянса, одновременно подтвердив приверженность республики курсу на нейтралитет в военной сфере.