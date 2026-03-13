Yomiuri: премьер Японии в США объявит об участии в проекте ПРО «Золотой купол»

ТОКИО, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити во время визита в США, где она 19 марта планирует встретиться с американским президентом Дональдом Трампом, может объявить об участии Токио в продвигаемой Вашингтоном архитектуре ПРО «Золотой купол». Об этом сообщила газета Yomiuri со ссылкой на правительственные источники.