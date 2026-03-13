Yomiuri: премьер Японии в США объявит об участии в проекте ПРО «Золотой купол»

ТОКИО, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити во время визита в США, где она 19 марта планирует встретиться с американским президентом Дональдом Трампом, может объявить об участии Токио в продвигаемой Вашингтоном архитектуре ПРО «Золотой купол». Об этом сообщила газета Yomiuri со ссылкой на правительственные источники.
Для защиты материковой части США планируется размещение средств перехвата в космосе, отмечает Yomiuri, и Япония также намерена использовать эту совместную систему для обеспечения и своей национальной безопасности. Инициатива начнет функционировать к январю 2029 года.
Кроме того, Токио и Вашингтон проводят совместную разработку ракет-перехватчиков GPI, предназначенных, как утверждается, для перехвата гиперзвуковых планирующих блоков и беспилотников, и создают сеть спутников для обнаружения и отслеживания потенциальных целей.
Российская сторона неоднократно обращала внимание, что «Золотой купол» подрывает стратегическую стабильность. Как отметил в январе зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, он носит крайне провокационный характер. Министр обороны РФ Андрей Белоусов указывал, что эта американская программа предусматривает как противоракетный перехват, так и достартовое поражение ракет России и Китая.