Yomiuri: премьер Японии в США объявит об участии в проекте ПРО «Золотой купол»

Санаэ Такаити может сделать это заявление во время визита в Соединенные Штаты, пишет газета.

ТОКИО, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити во время визита в США, где она 19 марта планирует встретиться с американским президентом Дональдом Трампом, может объявить об участии Токио в продвигаемой Вашингтоном архитектуре ПРО «Золотой купол». Об этом сообщила газета Yomiuri со ссылкой на правительственные источники.

Для защиты материковой части США планируется размещение средств перехвата в космосе, отмечает Yomiuri, и Япония также намерена использовать эту совместную систему для обеспечения и своей национальной безопасности. Инициатива начнет функционировать к январю 2029 года.

Кроме того, Токио и Вашингтон проводят совместную разработку ракет-перехватчиков GPI, предназначенных, как утверждается, для перехвата гиперзвуковых планирующих блоков и беспилотников, и создают сеть спутников для обнаружения и отслеживания потенциальных целей.

Российская сторона неоднократно обращала внимание, что «Золотой купол» подрывает стратегическую стабильность. Как отметил в январе зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, он носит крайне провокационный характер. Министр обороны РФ Андрей Белоусов указывал, что эта американская программа предусматривает как противоракетный перехват, так и достартовое поражение ракет России и Китая.

