Британцы отключают отопление из-за роста цен на мазут

«В то время как цены на бензин выросли на несколько пенсов за литр в ответ на текущую ситуацию, цена на мазут выросла более чем на 100% за семь дней с 58 пенсов (0,58 доллара — ред.) за литр на прошлой неделе до более 118 пенсов (1,18 доллара — ред.) за литр сегодня вечером. Большинство поставщиков топлива даже не называют свои цены! Возмутительная эксплуатация внутреннего рынка мазута, возглавляемая компанией Certas Energy, занимающей почти монопольное положение на рынке мазута в Великобритании», — заявил у себя на странице житель Йорка Дэвид Гриффин.