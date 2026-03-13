Жители Харьковской области ножницами обрезают оптоволоконные нити дронов ВСУ, которые летают над подконтрольными России населёнными пунктами региона.
Об этом рассказала местная жительница Наталья, добавив, что украинские БПЛА атакуют и автомобили, и велосипедистов, и просто обычных мирных людей.
«Уже с ножницами стали ходить. Где видим эти нитки от дрона, сразу обрезаем и дальше идём», — цитирует женщину РИА Новости.
Осенью в Tagesspiegel писали, что жители Украины стали чаще помогать ВС России, сдавая позиции ВСУ.
