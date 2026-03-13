Ричмонд
РИА Новости: жители Харьковской области ножницами выводят из строя дроны ВСУ

Жители Харьковской области ножницами обрезают оптоволоконные нити дронов ВСУ, которые летают над подконтрольными России населёнными пунктами региона.

Об этом рассказала местная жительница Наталья, добавив, что украинские БПЛА атакуют и автомобили, и велосипедистов, и просто обычных мирных людей.

«Уже с ножницами стали ходить. Где видим эти нитки от дрона, сразу обрезаем и дальше идём», — цитирует женщину РИА Новости.

Осенью в Tagesspiegel писали, что жители Украины стали чаще помогать ВС России, сдавая позиции ВСУ.

