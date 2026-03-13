SCMP: Рубио будет сопровождать Трампа в КНР, несмотря на санкции

ГОНКОНГ, 13 марта. /ТАСС/. Государственный секретарь США Марко Рубио, несмотря на введенные Китаем против него санкции, посетит КНР вместе с президентом Дональдом Трампом, визит которого ожидается в ближайшие недели. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.
По информации издания, Рубио был приглашен. При этом газета напоминает, что госсекретарь, традиционно занимавший жесткую позицию в отношении Китая, «ранее проявлял мало интереса к приглашениям из Пекина».
В 2020 году Китай наложил санкции на четырех американских законодателей, в том числе на Рубио, который еще не занимал пост госсекретаря, в качестве ответного шага на введение ранее американской стороной визовых и финансовых ограничений против ряда чиновников из КНР.
Как указали источники, Рубио мог не хотеть сопровождать президента, потому что главной темой обсуждений будет торговля, в которой ведущую роль взял на себя министр финансов США Скотт Бессент. Кроме того, он, вероятно, не хочет, чтобы его «воспринимали как человека, смягчившего свою позицию».
Издание отмечает, что Рубио, похоже, «смягчил некоторые свои взгляды, чтобы соответствовать подходу Трампа к международным делам». Источники сообщили, что Рубио не захочет пропускать саммит, «учитывая его глобальную важность».
Ранее президент США сказал, что намерен в апреле 2026 года посетить Китай и ожидает визита председателя КНР Си Цзиньпина в США позднее в 2026 году. Затем информационное агентство Reuters ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что визит Трампа в Китай состоится в период с 31 марта по 2 апреля.