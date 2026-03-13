SCMP: Рубио будет сопровождать Трампа в КНР, несмотря на санкции

Как указали источники, Рубио мог не хотеть сопровождать президента, потому что главной темой обсуждений будет торговля, в которой ведущую роль взял на себя министр финансов США Скотт Бессент. Кроме того, он, вероятно, не хочет, чтобы его «воспринимали как человека, смягчившего свою позицию».