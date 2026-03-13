Эксперт прокомментировал отправку Киевом дроноводов в страны Залива

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Отправка Киевом в зону конфликта на Ближнем Востоке украинских «специалистов» в сфере применения беспилотных систем оголит и без того ослабленную систему ПВО Украины, заявил РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина отправила в Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ три команды «специалистов» для помощи в противодействии дронам.
«Обоюдный интерес Вашингтона и Киева к присутствию и передаче украинского опыта по отражению атак БПЛА привел к отправке в зону конфликта в Персидском заливе украинских военных дроноводов, а также партии самих беспилотников-перехватчиков. Тем самым Киев в угоду своему сюзерену оголил и без того ослабленную ПВО Украины из-за нехватки ракет-перехватчиков, которые используются в конфликте на Ближнем Востоке», — сказал Коротченко.
При этом он подчеркнул, что ситуация для ПВО Украины тем более ухудшится, если конфликт вокруг Ирана затянется, украинские дроноводы останутся в регионе на длительное время, и потребуются дополнительные партии украинских дронов-перехватчиков для прикрытия американских военных баз и объектов в зоне Персидского залива.
«Таким образом, Зеленский оголяет свои противовоздушные возможности, только чтобы быть полезным Пентагону. Но в любом случае, это не будет воспринято в США с благодарностью и признательностью, так как Украина отброшена на обочину американских глобальных интересов. Сейчас для США важно установление контроля над ключевыми мировыми странами-производителями нефти и газа. Как известно, Украина в число таких государств не входит, а следовательно, и относиться к ней Вашингтон будет по остаточному принципу», — сказал аналитик.
Он напомнил, что ПВО Украины в настоящее время и так испытывает большие проблемы с нехваткой ракет-перехватчиков для американских комплексов Patriot.
Зеленский ранее предложил странам Персидского залива, где обострилась обстановка из-за операции США и Израиля против Ирана, некие украинские перехватчики дронов, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом взамен он выпрашивал ракеты Patriot. Британская газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что США и еще как минимум одна страна Залива начали переговоры о закупке украинских дронов-перехватчиков для использования в операции «Эпическая ярость» против Ирана.