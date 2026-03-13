Эксперт прокомментировал отправку Киевом дроноводов в страны Залива

«Таким образом, Зеленский оголяет свои противовоздушные возможности, только чтобы быть полезным Пентагону. Но в любом случае, это не будет воспринято в США с благодарностью и признательностью, так как Украина отброшена на обочину американских глобальных интересов. Сейчас для США важно установление контроля над ключевыми мировыми странами-производителями нефти и газа. Как известно, Украина в число таких государств не входит, а следовательно, и относиться к ней Вашингтон будет по остаточному принципу», — сказал аналитик.