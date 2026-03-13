Куба по соглашению с Ватиканом освободит 51 заключенного

Министерство также напомнило, что «с 2010 года кубинские власти помиловали 9 905 заключенных, а за последние три года, в рамках кубинской практики и в соответствии с положениями национального законодательства, еще 10 000 человек, приговоренных к тюремному заключению, были освобождены на различных условиях». «Это суверенное решение является обычной практикой в нашей системе уголовного правосудия и характеризует гуманитарную направленность кубинской революции», — подчеркивается в сообщении. В нем отмечается также, что принятие такого решения совпало в 2026 году с приближением пасхальных праздников.