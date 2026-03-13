Ричмонд
Захарова заявила, что Евросоюз делает ставку на эскалацию конфликта на Украине

Европейский союз делает ставку на эскалацию конфликта на Украине в отсутствие успехов по другим направлениям. Об этом высказалась официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

— Брюссель делает ставку на эскалацию украинского конфликта в отсутствие успехов по другим направлениям, — цитирует ее в пятницу, 13 марта, РИА Новости.

Еврокомиссия подрывает все усилия по поиску мирного разрешения ситуации и делает все возможное для удержания киевского режима на плаву. На это, в частности, указывают попытки выдать Украине кредит в обход Венгрии и Словакии, отметила дипломат.

Киев в буквальном смысле «выцыганивает» ядерную составляющую у Британии и Франции. С таким заявлением 12 марта на брифинге выступила Мария Захарова. На этом фоне она призвала Париж и Лондон подумать над тем, как Украина воспользуется таким вооружением.

Также дипломат заявила, что член парламента и бывший премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон не имеет права говорить о ядерных возможностях ЕС, которые могут направить против РФ.

