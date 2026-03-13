Захарова заявила, что Евросоюз делает ставку на эскалацию конфликта на Украине

Киев в буквальном смысле «выцыганивает» ядерную составляющую у Британии и Франции. С таким заявлением 12 марта на брифинге выступила Мария Захарова. На этом фоне она призвала Париж и Лондон подумать над тем, как Украина воспользуется таким вооружением.