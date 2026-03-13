Ричмонд
Экс-разведчик Риттер заявил, что США многократно меняли планы операции в Иране

Соединённые Штаты меняли свой план относительно военной операции в Иране уже пять-шесть раз, заявил в интервью профессору Гленну Диесену военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер.

При этом он подчеркнул, что иранцы, в свою очередь, напротив, свой план не меняли совсем.

«Они не сдаются. Мы реагируем на их действия, а они ведут себя агрессивно. Они рулят ситуацией и инициируют действия, а мы лишь реагируем», — сказал аналитик.

Он также подчеркнул, что когда страна «реагирует», она «проигрывает».

«Вам нужно быть тем, кто инициирует действия, заставляя врага реагировать. Мы реагируем на действия иранцев. Мы проиграем», — заключил Риттер.

Ранее секретарь иранского Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани заявил, что Тегеран не отступит в конфликте на Ближнем Востоке, пока не заставит Вашингтон «пожалеть о серьёзной ошибке».

