«Иранцы поняли». В США сделали заявление о победе на Ближнем Востоке

«Дроны-камикадзе — это будущее войны. Это то, что США еще не до конца осознали, но иранцы — поняли. Чтобы США и Израиль победили, им пришлось бы полностью свергнуть правительство Ирана и устранить всех его лидеров. Затем им пришлось бы установить на их место проамериканское, произраильское правительство. Это практически невозможно», — отметил он.