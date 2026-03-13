«Иранцы поняли». В США сделали заявление о победе на Ближнем Востоке

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты и Израиль не способны одержать победу над Ираном, заявил бывший аналитик и оперативный сотрудник ЦРУ Джон Кирьяку в эфире YouTube-канала.
«Дроны-камикадзе — это будущее войны. Это то, что США еще не до конца осознали, но иранцы — поняли. Чтобы США и Израиль победили, им пришлось бы полностью свергнуть правительство Ирана и устранить всех его лидеров. Затем им пришлось бы установить на их место проамериканское, произраильское правительство. Это практически невозможно», — отметил он.
Тогда как иранцам для победы, по словам Кирьяку, нужно лишь выжить.
«Если им удастся просто выстоять, они победят — Израиль и Соединенные Штаты проиграют. И, по‑моему, мы очень быстро к этому приближаемся», — подытожил эксперт.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.