Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Иранцы поняли». В США сделали заявление о победе на Ближнем Востоке

Аналитик Кирьяку: США и Израиль не способны победить Иран.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты и Израиль не способны одержать победу над Ираном, заявил бывший аналитик и оперативный сотрудник ЦРУ Джон Кирьяку в эфире YouTube-канала.

«Дроны-камикадзе — это будущее войны. Это то, что США еще не до конца осознали, но иранцы — поняли. Чтобы США и Израиль победили, им пришлось бы полностью свергнуть правительство Ирана и устранить всех его лидеров. Затем им пришлось бы установить на их место проамериканское, произраильское правительство. Это практически невозможно», — отметил он.

Тогда как иранцам для победы, по словам Кирьяку, нужно лишь выжить.

«Если им удастся просто выстоять, они победят — Израиль и Соединенные Штаты проиграют. И, по‑моему, мы очень быстро к этому приближаемся», — подытожил эксперт.

Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше