Уитэкер: США ищут альтернативу дорогостоящим Patriot в борьбе с дронами Shahed

«Когда ко мне или к США обращается какая-нибудь компания-создатель потрясающих технологий, я всегда спрашиваю, применяются ли они на Украине. Теперь вопрос заключается в том, применяются ли они на Ближнем Востоке, кем и как. Некоторые технологии действительно экстраординарны, одна из них — [системы] Patriot. Но пуск одной ракеты [Patriot] обходится в $4 млн, ее эффективность достигает 96−98%. Это слишком дорого, особенно, когда речь идет о стоящих менее $20 тыс. дронах Shahed», — сказал он в интервью телеканалу Fox Business.
«Прямо сейчас у нас работают несколько “боевых лабораторий”, которые позволяют испытывать разработки, добиваться эффективности технологий», — добавил он.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в связи с тем, что в конфликте на Ближнем Востоке активно расходуются американские ракеты-перехватчики Patriot, Украина может столкнуться с ослабеванием своей противовоздушной обороны.