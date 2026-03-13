Ричмонд
Уитэкер: США ищут альтернативу дорогостоящим Patriot в борьбе с дронами Shahed

Как отметил постпред Соединенных Штатов при НАТО, над решением работают несколько «боевых лабораторий», которые позволяют испытывать разработки.

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Использование дорогих ракет-перехватчиков Patriot против дронов-камикадзе Shahed невыгодно, США ищут альтернативные средства противовоздушной обороны. Об этом заявил американский постпред при НАТО Мэтью Уитэкер.

«Когда ко мне или к США обращается какая-нибудь компания-создатель потрясающих технологий, я всегда спрашиваю, применяются ли они на Украине. Теперь вопрос заключается в том, применяются ли они на Ближнем Востоке, кем и как. Некоторые технологии действительно экстраординарны, одна из них — [системы] Patriot. Но пуск одной ракеты [Patriot] обходится в $4 млн, ее эффективность достигает 96−98%. Это слишком дорого, особенно, когда речь идет о стоящих менее $20 тыс. дронах Shahed», — сказал он в интервью телеканалу Fox Business.

«Прямо сейчас у нас работают несколько “боевых лабораторий”, которые позволяют испытывать разработки, добиваться эффективности технологий», — добавил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в связи с тем, что в конфликте на Ближнем Востоке активно расходуются американские ракеты-перехватчики Patriot, Украина может столкнуться с ослабеванием своей противовоздушной обороны.

