17 стран ЕС требуют проверки «Дружбы» после остановки транзита нефти Киевом

Вопрос остановки нефтепровода «Дружба» обсуждают 17 стран Евросоюза и Еврокомиссия. Брюссель требует от Украины создать комиссию для проверки состояния трубопровода, однако Киев пока не дал ответа. Об этом сообщил государственный секретарь министерства энергетики Венгрии Габор Цепек.
По данным венгерской стороны, переговоры по энергетической ситуации прошли в Киеве. Цепек заявил, что позиция Будапешта по работе нефтепровода стала предметом обсуждения среди стран ЕС. Также состоялась встреча с представителем Еврокомиссии, где обсуждался вопрос создания специального комитета для установления фактического состояния трубопровода.
По словам венгерского чиновника, теперь проверку требуют не только Венгрия и Словакия. К инициативе присоединилась и Еврокомиссия. Венгерская делегация остается в Киеве и ожидает официальной реакции украинских властей на предложение о проведении инспекции.
Ранее представитель правительства Венгрии Золтан Ковач сообщил, что венгерская комиссия прибыла на Украину для оценки состояния нефтепровода. Однако украинский МИД заявил, что прибывшие представители Будапешта не обладают официальным статусом и рассматриваются Киевом как частные лица.
Ситуацию обсуждал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он провел разговор с Цепеком и поручил добиваться переговоров с министерством энергетики Украины. Кроме того, венгерская сторона намерена настаивать на допуске специалистов к трубопроводу для проведения технической проверки.
Транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины в Словакию и Венгрию был остановлен 27 января. Киев объяснил решение повреждением инфраструктуры.
После прекращения прокачки Венгрия приняла ответные меры. Будапешт остановил поставки дизельного топлива на Украину. Кроме того, венгерские власти заблокировали предоставление Киеву кредита Евросоюза на 90 миллиардов евро и приостановили согласование 20-го пакета санкций ЕС до восстановления поставок нефти по трубопроводу.
Читайте также: 100 детей и бочка кислоты: дело Джаведа Икбала, которое потрясло Пакистан.